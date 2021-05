'Charlie bit my finger'-filmpje brengt 620.000 euro op en wordt verwijderd

"Ooch, Charlie bit my finger!" Ken jij dit filmpje van de twee Britse broertjes nog? Meer dan 14 jaar en 883.530.930 weergaven later is het bekende YouTube-filmpje geveild voor 760.000 dollar (bijna 620.000 euro). De video, die twee jaar na de oprichting van YouTube werd gepost, wordt daarom binnenkort verwijderd.

De video is als 'non-fungible token' (NFT) geveild. De nieuwe eigenaar heeft zo een uniek digitaal eigendomscertificaat, waardoor het digitale object niet voor iedereen meer te kopiëren of downloaden is.

In het filmpje van minder dan 1 minuut lang wordt Harry door jongere broertje Charlie in zijn vinger gebeten. De vader van de broertjes zette de video destijds alleen online om te delen met hun opa. De video is een van de eerste viral filmpjes op YouTube en werd honderden miljoenen keren bekeken. In 2009 was het zelfs de meest bekeken video op YouTube ooit met 130.000.000 views.

Het is nog onduidelijk of de koper het filmpje opnieuw mag uploaden. Als dat mag, kan de eigenaar een flinke som geld verdienen aan advertentie-inkomsten, mits er weer veel mensen naar het filmpje kijken.