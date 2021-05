Rozetruidrager Bernal onderstreept hegemonie in ingekorte koninginnenrit

Bernal bleef ook tijdens de afdaling naar Cortina d'Ampezzo - ijskoud, in de mist en niet te zien op televisiebeelden - in zijn eentje op kop.

In de finishplaats, waar het eindelijk droog was, had Bernal nog alle tijd om zijn regenjasje uit te trekken en om in zijn roze trui juichend over eindstreep te komen.

De verliezers

Remco Evenepoel, zevende in de rangschikking, was voor die col al afgehaakt. En nummer vier Aleksandr Vlasov was na geklungel met zijn regenjack in de klim achterop geraakt.

De grootste verliezer was Simon Yates, die de andere klassementsrenners moest laten gaan nog voor Bernal versnelde.