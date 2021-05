3JS-zanger Jan Dulles verwacht kindje: 'Na het verdriet is dit lichtpuntje welkom'

Dulles verloor vorig jaar december plotseling zijn drie maanden oude dochter. Daarom heeft het stel ook een "ietwat gemengd gevoel" over de nieuwe zwangerschap, is te lezen bij de foto op Instagram. "Na het verdriet dat wij en onze naaste familie de afgelopen maanden hebben doorgemaakt, is dit lichtpuntje - dit nieuwe leven - van harte welkom."

De zanger verwacht het derde kindje, in 2018 kreeg hij al een zoon, tegen het einde van het jaar. "Dat zal een emotionele decembermaand worden", schrijft hij, verwijzend naar het feit dat zijn dochter in de maand december overleed. "We hopen te kunnen gaan genieten van deze zwangerschap, ondanks dat er geen uur voorbij gaat dat we niet aan Donna denken."

Na het overlijden bleek dat Dulles' dochter een scheur in haar middenrif had. De zanger schreef een nummer over haar overlijden: Vreemde Leegte.

Dulles, wiens echte naam Jan Keuken is, is bekend als lid van de Volendamse band 3JS, die hij in 2002 oprichtte met Jaap Kwakman en Jaap de Witte. In 2011 deed het trio namens Nederland mee aan het Songfestival. Vorig jaar won Dulles het populaire RTL-programma The Masked Singer.