Belgen steunen voortvluchtige militair Conings: 'Je hebt een hart van goud'

Conings vertrok afgelopen maandag zwaarbewapend van een militaire kazerne. Voor zijn vertrek liet hij brieven achter met dreigementen aan de regering, het leger en virologen. Hij schreef onder andere zich "niet zonder slag of stoot over te geven". De voortvluchtige militair wist in de buurt van de bekende Vlaamse viroloog Van Ranst te komen, waarna de viroloog en zijn gezin onmiddellijk naar een safehouse werden gebracht.

In de groep worden verschillende uitingen van steun gedeeld. Zoals een bumpersticker op een witte auto, met daarop een vuist en de tekst 'Je suis Jürgen'. Een blonde vrouw poseert met een wit bord waarop in zwarte letters staat: 'Jürgens Life Matters'. Een ander toont zijn raam, met daarin de vlag van Vlaanderen, een gekantelde vlag van België en een wit papier waarop staat 'Ik steun je Jürgen'.

Politici, het Openbaar Ministerie en het leger leggen de nadruk op die boobytrap, om aan te tonen dat Conings wel degelijk gevaarlijk is. "Hij heeft die bewust gemaakt om mensen iets aan te doen. Hieruit blijkt toch dat hij niet onschuldig is, maar juist iemand die het geweld niet schuwt", zegt ook correspondent Sander van Hoorn.

Dinsdag werd Conings' auto gevonden, met daarin vier raketwerpers en munitie, in een natuurgebied bij de grens met Nederlands Limburg. Vrijdag werd duidelijk dat hij een boobytrap had achtergelaten in zijn auto.

In de Facebookgroep roept een gebruiker Conings op om niemand wat aan te doen, ook zichzelf niet: "We weten dat jij niet echt zo bent. Je hebt een hart van goud, Jürgen. Iedereen doet wel eens stomme dingen in zijn leven, ik weet uit goede bron dat je nog geen vlieg kwaad zou doen. Hou dit zo. Zou je ook onderdak geven terwijl ik dan ook weet dat ik medeplichtig ben, maar dit zou me dan niet boeien. Waar je ook bent, we staan achter je Jürgen."

Volgens Van Hoorn zijn de mensen die Conings steunen niet te vangen in één homogene groep. "Er is een overlap met mensen die ontevreden zijn over de landelijke politiek en het coronabeleid en er zitten ook Vlaamse nationalisten tussen. Conings wordt door de groep opgevoerd als martelaar, de man die zich verzet tegen de gevestigde orde. Mensen bieden hem ook onderdak aan." In de Facebookgroep zegt iemand dat Nederlandse boeren ook bereid zijn om de voortvluchtige militair een onderduikadres te geven.

Ook steun van andere militairen

Er is ook steun van collega-militairen, tot afgrijzen van de Belgische legerleiding. De hoogste legerbaas van België, Michel Hofman, maakte in een boodschap aan zijn personeelsleden duidelijk dat er binnen Defensie geen plek is voor extremisme. "Wat nu gebeurt, is fundamenteel strijdig met de waarden die we als militairen en burgers bij Defensie verdedigen en uitdragen, en met de eed die we hebben afgelegd."

Ook de Belgische nummer twee van Defensie Marc Thys uitte op Twitter zijn zorgen en frustratie: