Alaba blikvanger in EK-selectie van Oranje-tegenstander Oostenrijk

Het Nederlands elftal treft tijdens het EK voetbal bij tegenstander Oostenrijk voornamelijk spelers uit de Bundesliga. Van de 26 spelers in de Oostenrijkse selectie zijn er 21 actief in de Duitse competitie.

David Alaba (Bayern München) is de bekendste naam in de groep van bondscoach Franco Foda. Ook Marcel Sabitzer (RB Leipzig) is van de partij, net als Marko Arnautovic, die in het verleden uitkwam voor FC Twente en nu speelt bij Sjanghai SIPG in China.

Tweede duel tegen Oranje

De selectie komt donderdag bijeen en speelt de komende weken oefenwedstrijden tegen Engeland en Slowakije. Nederland is de tegenstander in het tweede groepsduel op het EK (donderdag 17 juni), waar Oostenrijk verder Oekraïne en Noord-Macedonië treft.