Formule 1-podcast #6 over de historische overwinning van Verstappen in Monaco

De dubbelslag van Max Verstappen in Monaco wordt uitgebreid geanalyseerd in de zesde Formule 1-podcast van dit jaar. De Nederlander kwam zondag overtuigend als eerste over de finish en pakte ook nog eens de leiding in het WK-klassement van de koningsklasse van de autosport.

"Monaco is niet zomaar een grand prix. Hij staat in een rijtje hoor", zegt Formule 1-verslaggever Louis Dekker vanuit de dwergstaat over Verstappen. "Hij is echt groot. Vier pagina's in de krant."

Ferrari verrast

Carlos Sainz kende net als Verstappen een goed weekend. Hij kwam als tweede over de finish. Zijn teamgenoot Charles Leclerc zou de race aanvankelijk vanaf pole-position beginnen, maar de Monegask ging niet van start in zijn thuisrace. Zijn bolide was, na de crash in de kwalificatie, niet op tijd opgeknapt.

"Laten we naar het positieve kijken, de Ferrari's doen weer mee vooraan", zegt Lammers. Dekker is minder optimistisch: "Ik vrees dat dit eenmalig is, dat ze zo competitief waren."