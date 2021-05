Oud-wereldkampioen Verkerk zet na WK punt achter judocarrière

Marhinde Verkerk heeft besloten om een punt te zetten achter haar judocarrière. De WK in juni zijn voor de 35-jarige judoka in de klasse tot 78 kilogram haar laatste toernooi.

Verkerk deed in 2012 en 2016 mee aan de Olympische Spelen. In Londen reikte ze tot de strijd om het brons, maar die verloor ze. Vier jaar later in Rio de Janeiro strandde Verkerk in de tweede ronde.

"De Spelen waren mijn grootste uitdaging, om daar te knokken voor die enige ontbrekende medaille op mijn verder fantastische cv. Het had de bekroning moeten worden op mijn prachtige carrière. Helaas is dat niet gelukt en dat doet pijn."

Nog één keer knallen

Toch is Verkerk voor haar laatste toernooi, de WK in Boedapest, nog even strijdvaardig als altijd. "Ik ga nog één keer alles geven. Het maximale uit mezelf halen, precies zoals ik heel mijn carrière heb gedaan."

"Ik zie deze periode naar de WK toe als een proces naar het afscheid nemen. Alles nog één keer heel bewust beleven en daar extra veel van genieten. Stiekem ben ik al weer hartstikke gretig aan het worden om nog één keer te knallen."