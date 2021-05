Recordinternational Ramos ontbreekt in opvallende Spaanse EK-selectie

Sergio Ramos maakt geen deel uit van de Spaanse selectie voor het EK voetbal. De 35-jarige verdediger van Real Madrid, met 180 interlands recordinternational van Spanje, werd dit seizoen geplaagd door blessures.

Volgens bondscoach Luis Enrique kan hij Ramos vanwege diens gebrek aan wedstrijdritme niet meenemen. Hij speelde slechts vijftien competitieduels.

"Sergio heeft een te lange periode niet kunnen spelen of trainen", aldus Enrique. "Het was geen makkelijke beslissing voor mij. Ik heb hem gebeld en dat was moeilijk. Ik voel me er slecht bij. Sergio is een fantastische prof, we hadden hem er allemaal heel graag bij gehad."

Ramos had tijdens het EK de speler met de meeste interlands kunnen worden. Dat record is nu nog in handen van Ahmed Hassan, die 184 keer in actie kwam voor de nationale ploeg van Egypte.

24 in plaats van 26

Opvallend genoeg heeft Enrique, mede door het ontbreken van Ramos, geen enkele speler van Real Madrid geselecteerd.