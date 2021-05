Langer verblijf in Israël kost Zonderland World Challenge Cup in Varna

De voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio verloopt met horten en stoten voor turner Epke Zonderland. De Fries heeft zich noodgedwongen afgemeld voor de World Challenge Cup in Varna, die van 27 tot en met 30 mei wordt gehouden.

Zonderland, olympisch kampioen in 2012, verbleef sinds 6 mei in Israël voor een trainingsstage. Zijn verblijf duurde door de onrust in het land uiteindelijk langer dan gepland. Hij keerde pas afgelopen weekeinde terug. Mede gezien de belemmeringen in verband met het coronavirus besloot Zonderland af te zien van een reis naar Varna.

Nog onduidelijk is of een geplande wereldbekerwedstrijd in Doha in juni doorgaat. Daar zou zijn vrijwel zekere olympische kwalificatie officieel moeten worden. Zonderland: "Ik blijf mij voorbereiden op de Spelen in Tokio, mét of zonder evenement in Doha."

Deelnemers Varna

De Nederlandse deelnemers in Varna bij de mannen zijn: Jermain Grünberg, Luuk Huernink, Rick Jacobs, Loran de Munck, Frank Rijken en Casimir Schmidt. Bij de dames zijn Sara van Disseldorp, Vera van Pol en Sanna Veerman afgereisd.