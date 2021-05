Restaurantmedewerker Breda gewond na klap met lachgasfles

Een medewerker van een fastfoodrestaurant aan de Veldsteen in Breda is vannacht mishandeld door drie mannen. De man werd met een lachgasfles neergeslagen. Hij raakte zwaargewond. Drie verdachten zijn even later opgepakt.

Volgens Omroep Brabant stond het slachtoffer rond 03.00 uur na te praten met een paar collega's op het terrein bij het restaurant. Op de parkeerplaats iets verderop stond een clubje mannen met een lachgastank. Toen zij begonnen te schreeuwen naar de restaurantmedewerkers, belde een van hen de politie.

Klap met lachgasfles

Dat stond de mannen niet aan en een van hen gaf de medewerker een stomp in het gezicht. Een ander sloeg met een lachgasfles op zijn hoofd. De medewerker bleef bewegingsloos liggen en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De drie verdachten gingen ervandoor in een auto. Zij werden niet veel later door de politie opgepakt, bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Het gaat om twee 19-jarige mannen uit Vlissingen en een 20-jarige man uit Terneuzen. Zij zitten nog vast.