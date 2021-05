Jong Oranje onder anderen zonder geblesseerde Lang naar EK onder 21

Nederland plaatste zich tijdens de groepsfase van het EK, die in maart werd georganiseerd, voor de kwartfinales. Daarin treft de ploeg volgende week maandag Jong Frankrijk. Het duel wordt gespeeld in Boedapest.

Zowel Lang, die afgelopen weekend vanwege een lichte blessure al buiten de wedstrijdselectie van Club Brugge werd gelaten, als Zeefuik (Hertha BSC) is niet wedstrijdfit. Reis speelt met zijn club VFL Osnabrück deze week nog play-offs om promotie en degradatie.

Bondscoach Erwin van de Looi heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de selectie van Jong Oranje voor het EK onder 21. Noa Lang, Deyovaisio Zeefuik en Ludovit Reis moeten het toernooi om uiteenlopende redenen missen.

Jong Oranje live bij de NOS

Ook de tweede fase van het EK van Jong Oranje is live te zien bij de NOS. Nederland trapt op maandag 31 mei af tegen de sterk geachte leeftijdsgenoten uit Frankrijk. De kwartfinale begint om 18.00 uur.

Mocht Jong Oranje de halve finales bereiken, dan speelt de ploeg op donderdag 3 juni in Székesfehérvár tegen de winnaar van Jong Denemarken-Jong Duitsland. De finale is op zondag 6 juni in Ljubljana.