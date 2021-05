Rust keert weer in Ursem na 'provocaties' drinkende jongeren

De politie heeft gisteravond hard ingegrepen in het Noord-Hollandse dorp Ursem. Daar verzamelde zich in de loop van dit Pinksterweekeinde meermalen een grote groep drinkende jongeren.

Gisteren aan het begin van de avond was de maat vol voor burgemeester Monique Bonsen. Zij kondigde een noodverordening af en liet de ME de groep uit elkaar halen. "Mijn verontwaardiging over het gedrag van deze groep is groot", zegt ze bij NH Nieuws. "Deze groep is duidelijk uit op provocatie en heeft geen enkel respect voor gezag. Helaas was de inzet van politie dan ook nodig om de samenkomst te beëindigen."

Bij de politieactie werden 42 bekeuringen uitgedeeld, maar geen van de betrokken jongeren is aangehouden.

Bereid tot geweld

In Ursem, niet ver van Heerhugowaard, wordt in deze tijd van het jaar de dorpskermis gehouden. Daarbij verzamelen zich altijd grote groepen jongen bij een brug, pal bij het dorp.

Hoewel de kermis dit jaar wegens corona is afgelast, gebeurde dat gisteren ook verschillende keren. Volgens een buurtbewoner waren er plannen voor "kratje zitten". Oftewel: je eigen drank meenemen en dat op een uitgekozen locatie opdrinken.

De gemeente beschikte bovendien over aanwijzingen dat voorbereidingen werden getroffen voor illegale feesten en ongeregeldheden. "Daarbij zou men bereid zijn geweld toe te passen", staat in de noodverordening.

Drones

Toen de groep zich ondanks herhaaldelijk waarschuwen niet verspreidde, greep de politie in. Daarna trokken kleinere groepjes het dorp in. "De rust lijkt wedergekeerd, maar wij blijven alert", aldus burgemeester Bonsen. De noodverordening blijft nog tot middernacht van krant. De situatie wordt in de gaten gehouden via camera's, waaronder drones van de politie.