Jongen van vijf enige overlevende kabelbaanongeluk Noord-Italië

Een kind van vijf heeft gisteren als enige het ongeluk met de kabelbaan in Noord-Italië overleefd. Het gaat om een Israëlische jongen die met meerdere botbreuken en verwondingen aan zijn hoofd wordt behandeld in een ziekenhuis in Turijn.

Zijn ouders, overgrootouders en zijn broertje van twee zijn om het leven gekomen. De andere slachtoffers komen uit Italië. In totaal overleefden veertien mensen de crash niet.

Een tante is nu in het ziekenhuis bij het 5-jarige Israëlische jongetje en volgens het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn andere familieleden vanuit Israël onderweg naar Turijn.

Transportminister naar rampplek

Gisteren stortte een cabine met vijftien mensen van een kabelbaan bij het Lago Maggiore de diepte in toen een kabel het begaf. Dat gebeurde op een hoogte van bijna 1500 meter. De cabine viel tientallen meters naar beneden op een berg in ruig bebost gebied.

Volgens de brandweer was het een "dramatisch tafereel" op de plaats van het ongeval: