KLM blijft over Wit-Rusland vliegen na omleiding vlucht Ryanair

Luchtvaartmaatschappij KLM ziet geen aanleiding om het Wit-Russische luchtruim te mijden. Gisteren werd een passagiersvlucht van Ryanair door de Wit-Russische autoriteiten omgeleid voor de arrestatie van blogger en journalist Roman Protasevitsj, een tegenstander van de autoritaire president Loekasjenko.

"We hebben al onze bronnen geraadpleegd, inclusief de overheid, en hebben onze risicobeoordeling uitgevoerd", laat een woordvoerder van het Nederlandse luchtvaartbedrijf weten. "KLM ziet geen veiligheidsrisico. De operatie zal normaal worden voortgezet."

Vluchten van KLM naar onder meer Zuidoost-Azië gaan over Wit-Rusland.

Luchtpiraterij

De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic meldt wel dat het voorlopig niet meer vliegt over Wit-Rusland. Het bedrijf zegt dat pas weer te zullen doen als de situatie duidelijker is, of als overheden met een advies komen.

De voorzitter van de commissie-Buitenlandse Zaken van het Britse parlement heeft gezegd dat luchtvaartmaatschappijen voorlopig niet meer over Wit-Rusland moeten vliegen met het oog op de actie.

"Dit is een daad van luchtpiraterij en een kaping, die is uitgelopen op een ontvoering", zei Tom Tugendhat tegen Times Radio.