KLM blijft over Wit-Rusland vliegen, Midden- en Oost-Europese maatschappijen niet

Luchtvaartmaatschappij KLM ziet geen aanleiding om het Wit-Russische luchtruim te mijden. Gisteren werd een passagiersvlucht van Ryanair door de Wit-Russische autoriteiten omgeleid voor de arrestatie van blogger en journalist Roman Protasevitsj, een tegenstander van de autoritaire president Loekasjenko.

"We hebben al onze bronnen geraadpleegd, inclusief de overheid, en hebben onze risicobeoordeling uitgevoerd", laat een woordvoerder van het Nederlandse luchtvaartbedrijf weten. "KLM ziet geen veiligheidsrisico. De operatie zal normaal worden voortgezet." Vluchten van KLM naar onder meer Zuidoost-Azië gaan over Wit-Rusland.

Wizz Air en Air Baltic vliegen om

De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic meldt wel dat het voorlopig niet meer vliegt over Wit-Rusland. Het bedrijf zegt dat pas weer te zullen doen als de situatie duidelijker is, of als overheden met een advies komen. Ook de Hongaarse budgetmaatschappij Wizz Air zegt voorlopig niet over Wit-Rusland te vliegen. Het Poolse luchtvaartbedrijf Lot Airlines zegt zich bezig te zijn met alternatieve routes.

Bovendien moeten alle vertrekkende en aankomende vluchten van en naar Litouwen het luchtruim van Wit-Rusland vermijden. Die maatregel gaat vannacht in, zo heeft de minister van Transport van Litouwen gezegd. Het kabinet adviseert ook alle Litouwers om niet naar Wit-Rusland te reizen, en alle Litouwers die in Wit-Rusland zijn moeten volgens de autoriteiten het land direct verlaten.

Schokkende gebeurtenis

De voorzitter van de commissie-Buitenlandse Zaken van het Britse parlement heeft gezegd dat luchtvaartmaatschappijen voorlopig niet meer over Wit-Rusland moeten vliegen met het oog op de actie. "Dit is een daad van luchtpiraterij en een kaping, die is uitgelopen op een ontvoering", zei Tom Tugendhat tegen Times Radio.

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers spreekt van een "onaanvaardbare staatskaping" en een "schokkende gebeurtenis". "Op dit moment lijkt het een schending van het veilig kunnen overvliegen van landen en luchtruimen. Dat is onaanvaardbaar", vindt voorzitter Willem Schmid. "En dat zal politieke consequenties moeten hebben."

Volgens hem is het besluit van KLM wel goed te verdedigen. "Zoals dat altijd gebeurt moet er een risicoanalyse plaatsvinden, en op basis daarvan besluit je of je wel of niet verder vliegt. Als die analyse goed en uitgebreid is gedaan, dan kan de consequentie zijn dat je de operatie doorzet."

Vanmiddag werd op het vliegveld van Minsk een toestel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa een tijdje aan de grond gehouden omdat er een tip zou zijn binnengekomen over een geplande terroristische aanslag. Inmiddels is vlucht LH1487 met twee uur vertraging vertrokken.

EU ontbiedt Wit-Russische ambassadeur

De Europese Commissie heeft de Wit-Russische EU-ambassadeur ontboden. In een verklaring roept buitenlandcoördinator Borrell het land op tot de directe vrijlating van Protasevitsj. "Met deze actie is de veiligheid van passagiers en de bemanning in gevaar gebracht", schrijft de commissie.

De kwestie staat ook op de agenda van een top van de Europese regeringsleiders vandaag. Mogelijk worden er nieuwe sancties tegen Wit-Rusland ingesteld.