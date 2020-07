Verhoeven verdedigt in december wereldtitel, maar is dat tegen Hari?

Vechtorganisatie Glory is bezig om in december "de grootste troef in de geschiedenis van het kickboksen" te realiseren. Een avond waarop zowel Rico Verhoeven, Badr Hari als Jamal Ben Saddik in actie komen.

Wie er tegen wie zal vechten, dat is nog niet duidelijk. De spanning wordt - traditiegetrouw in het kickboksen - langzaam opgebouwd. Wel is duidelijk dat Verhoeven die avond zijn wereldtitel in het zwaargewicht zal verdedigen en dat dat live op televisie zal worden uitgezonden.

Saddik is wereldtitelgevecht beloofd

Ben Saddik is een wereldtitelgevecht beloofd door Glory, maar iedereen kijkt vooral uit naar een derde gevecht tussen de nationale bekendheden Verhoeven en Hari. De twee vorige ontmoetingen eindigden beide in mineur vanwege blessures bij Hari.

Bekijk hieronder een reportage over het gevecht tussen Verhoeven en Hari vorig jaar december.