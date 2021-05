Kopgroep met Almeida in ingekorte koninginnenrit • Gaat het spoken in de Dolomieten?

Het regent nog steeds in de Dolomieten en de renners zijn op weg naar de Passo Giau, het hoogste punt in deze Giro nu de Passo Pordoi geschrapt is. Op de Passo Giau zijn daardoor ook de meeste punten voor het bergklassement te verdienen: vijftig stuks.

Bergkoning Geoffrey Bouchard zit in de achtervolgende groep die op twee minuten van Almeida en co rijdt, dus wellicht kan hij daar nog punten sprokkelen. Op de eerste klim pakte Bouchard wel de volle buit (40 punten), waardoor hij zijn voorsprong in het klassement vergrootte.