Giro-organisatie kort koninginnenrit in vanwege mogelijk noodweer

Thomas De Gendt is niet meer van start gegaan in de zestiende etappe. De Belg had al een tijd last van zijn knie en heeft nu de handdoek in de ring gegooid. "Met tranen in mijn ogen en pijn in mijn knie moet ik de Giro vaarwel zeggen", twittert De Gendt. "Ik kon niet om mijn niveau presteren en er was geen verbetering in de laatste twee weken. Dit is de enige juiste beslissing."

Lotto-Soudal heeft nu nog slechts twee renners in koers: Harm Vanhoucke en Stefano Oldani. Dat doet ons denken aan 2003, toen Lotto met één man de Giro uitreed; Koos Moerenhout, de huidige bondscoach, was toen de enige Lotto-renner die in koers bleef.