Geen vrije Pinksterdag maar monsterlijke koninginnenrit voor Giro-peloton

Goedemorgen! Welkom bij het liveblog over de zestiende etappe van de Giro d'Italia. We zijn er vroeg bij, want de renners stappen om 10.50 uur al op de fiets in Sacile voor niet zomaar een ritje. Vandaag staat de koninginnenrit op het programma: een monsterlijke etappe met vier cols. En dan wordt er ook nog eens slecht weer voorspeld. Dat belooft wat. Andiamo!