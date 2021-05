Polling dient bezwaar in tegen olympisch ticket Van Dijke: 'Ik scoor simpelweg beter'

In maart veroverde Van Dijke de Europese titel in Lissabon, terwijl Polling zich in dat toernooi met een elleboogblessure afmeldde voor de strijd om het brons.

Toen de selectiecommissie vorige maand bekendmaakte dat de keuze op Van Dijke was gevallen, vertelde Tjaart Kloosterboer (directeur topsport van de judobond en voorzitter van de commissie) dat er op basis van de aangewezen kwalificatiemomenten "geen significant verschil te zien was" tussen de twee. Daarom is er vooral gekeken naar de laatste drie toernooien van dit jaar. Op basis daarvan, en na gesprekken met vier olympische judocoaches, oordeelde de commissie dat Van Dijke als beste uit de bus kwam.

Om discussie achteraf voor te zijn, had de judobond een lijst met criteria opgesteld. Een belangrijk onderdeel daarin zijn de wedstrijdstatistieken. Ook is in het document duidelijk gemaakt welke wedstrijden zouden meetellen als selectiemoment.

In de klasse tot 70 kilogram behoort zowel Van Dijke, die vijfde staat op de wereldranglijst, als Polling tot de wereldtop. Omdat elk land per gewichtsklasse maar één judoka mag afvaardigen naar Tokio was het voor de selectiecommissie een "hoofdpijndossier" om te bepalen wie van de twee het ticket zou krijgen.

Polling is van mening dat er meerdere zaken fout zijn gegaan; de statistieken zijn niet volledig, er is niet van te voren duidelijk gemaakt dat de laatste toernooien het zwaarst zouden tellen en de manier waarop de sterkte van iedere tegenstander is berekend klopt volgens Polling niet.

Toen Polling het nieuws net gehoord had, zei ze dat ze zich neer zou leggen bij het besluit . Maar toen ze zich wat meer probeerde te verdiepen in de beweegredenen, veranderde de viervoudig Europees kampioene van gedachten.

"Er is vanaf december altijd heel goed en zorgvuldig met ons gecommuniceerd. En altijd is er gezegd: de toernooien in 2021 tellen niet zwaarder mee dan andere toernooien uit het kwalificatietraject", vervolgt Polling. "Als ik had geweten dat het EK zo belangrijk zou zijn, had ik natuurlijk voor brons gejudood. Blessure of niet, ik was gaan judoën, want dan had ik die medaille nodig gehad."

De bezwaarcommissie, die bestaat uit drie onafhankelijke juristen, heeft tot uiterlijk vrijdag 28 mei 17.00 uur de tijd om te reageren op het bezwaarschrift van Polling. De commissie zal zich vooral buigen over de vraag of de procedure juist is uitgevoerd.

"Ik wil gewoon antwoorden. Ik wil gewoon dat degene die echt het meeste kans heeft op een medaille, gestuurd wordt. En dat het niet een amateuristische beslissing is geweest. Ik hoop echt niet dat dat is gebeurd", aldus de judoka.

Bekijk hieronder de uitleg die Kloosterboer eind april gaf over het besluit om Sanne van Dijke en niet Kim Polling naar Tokio te sturen.