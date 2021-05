EK-voorbereiding Oranje van start: stage, selectie, trainingskamp, oefenduels

Het is nog even wachten op de eerste wedstrijd, maar voor het Nederlands elftal gaat de voorbereiding op het EK maandag echt beginnen met een driedaagse trainingsstage in Zeist. Wie en wat kun je verwachten tot de start van het EK? We zetten het op een rij.

De fitte spelers zonder clubverplichtingen melden zich om 13.00 uur bij het Woudschoten-hotel in Zeist. Dat zijn in principe Steven Berghuis, Marco Bizot, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Tim Krul, Donyell Malen, Quincy Promes, Maarten Stekelenburg, Jurriën Timber, Tonny Vilhena en Owen Wijndal. Wanneer Daley Blind zich meldt, is afhankelijk van het herstel van zijn enkelblessure.

Om 17.30 uur maandagavond werkt bovenstaande groep de eerste training af op het complex van de KNVB in de Zeister bossen. Deze groep traint gedeeltelijk samen met de selectie van Jong Oranje die zich in Zeist voorbereidt op de finaleronde van het Europees kampioenschap.

Dag van de selectie

Na nog twee trainingen op dinsdag en één op woensdagochtend keert de groep na de lunch huiswaarts. De spelers hebben dan waarschijnlijk net gehoord of ze tot de EK-selectie behoren of niet. De namen van de spelers die Nederland gaan vertegenwoordigen tijdens het EK worden vanaf 14.00 uur online onthuld.

Twee uur later, om 16.00 uur, geeft bondscoach Frank de Boer tijdens een persconferentie in Zeist een toelichting op de EK-selectie. Het wordt een spannende dag voor alle 34 spelers uit de voorselectie, maar met name voor Cody Gakpo, Teun Koopmeiners en Jurriën Timber. Afvallen bij Oranje betekent dan een EK-loze zomer. Ze gaan ook niet met Jong Oranje mee.