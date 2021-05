Aung San Suu Kyi voor eerst in persoon voor de rechter

De door het leger afgezette politiek leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is in persoon voor de rechter verschenen. Het is de eerste keer dat ze in het openbaar verscheen sinds de staatsgreep van begin februari.

Ze wordt door het militaire regime van verschillende dingen verdacht. Zo zou ze hebben gefraudeerd bij de verkiezingen, de coronaregels hebben overtreden in de campagne en zou ze illegaal portofoons bezitten. Voor grootschalige fraude is echter nooit bewijs geleverd.

Haar advocaat zegt tegen persbureau Reuters dat Suu Kyi er gezond uitziet. Ze had voor de zitting een ontmoeting van een half uur met haar juridische team.

Honderden doden bij protesten

Het leger schoof Aung San Suu Kyi begin februari aan de kant en nam de macht over in het land, terwijl haar partij een paar maanden daarvoor een ruime verkiezingsoverwinning had geboekt. De staatsgreep leidde tot hevige protesten in het land, waartegen de militairen hard optraden.

In totaal zijn ruim 800 mensen omgekomen door geweld van het leger. Meer dan 4000 mensen zitten vast.

Suu Kyi zit al die tijd in huisarrest. Aan eerdere zittingen van de rechtbank nam ze deel via een videoverbinding. Vrijdag meldde de kiescommissie van het militaire regime dat de partij van Aung San Suu Kyi zal worden opgeheven.