50-jarige Mickelson wint PGA Championship en is oudste majorwinnaar ooit

De Amerikaanse golfer Phil Mickelson heeft historie geschreven. De 50-jarige golfer heeft in South Carolina het PGA Championship gewonnen en is nu de oudste majorwinnaar ooit.

Mickelson neemt het record over van zijn landgenoot Julius Boros, die in 1968 op 48-jarige leeftijd hetzelfde toernooi op zijn naam schreef.

De linkshandige golfer, bijgenaamd 'Lefty', begon op de oceaanbaan als leider aan de slotronde. Daarin rekende hij af met de harde wind, schudde hij de ergernis over een paar mindere ballen snel van zich af en bleef hij onder de toenemende druk van landgenoot Brooks Koepka en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen kalm.

Een ronde van 73 (+1) slagen bleek goed genoeg om beiden op twee slagen te houden.

Zesde major

Het is de zesde keer dat Mickelson een majortoernooi weet te winnen. In 2005 won hij het PGA Championship, in 2004, 2006 en 2010 was hij de beste bij The Masters en in 2013 won hij zijn laatste major (British Open).

Mickelson krijgt felicitaties van verschillende golfgrootheden.