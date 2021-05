Red Bull-icoon Webber vanuit Monaco: 'Max heeft een grote vis gevangen'

"Het kan je keihard bijten als je concentratie even verslapt. Max had anderhalf uur geen duel. Je kunt in elke seconde van het raceweekend de GP verliezen. Kijk naar Charles Leclerc: hij pakt poleposition en vergooit het meteen."

"Monaco is een gevecht tussen de coureur, de vangrails en de muren", schetst Webber vanuit Monaco, die zijn zeges daar ook voor het team van Red Bull behaalde. "Het was een slaapverwekkende race, maar dat maakt het extra tricky. Dit circuit is zo grillig."

"Max heeft een bijzonder grote vis gevangen. Een juweel van een zege na een foutloos weekend. Onderschat niet hoe knap dat is. Deze overwinning is groots."

Verstappen won het kroonjuweel van de Formule 1, greep de leiding in het kampioenschap en zag rivaal Hamilton en de normaal gesproken zo degelijke Mercedes-renstal door het ijs zakken. "Het is heerlijk als de auto alles doet wat je wilt. Dit is een boost voor mijn team."

"Als je niet onder druk staat, ga je relaxed rijden en dat is hier bloedlink. Max heeft dat knap in balans gehouden. Dat staat op zijn harde schijf. Hij weet nu hoe dit werkt." De voormalig Red Bull-coureur waarschuwt wel dat de wereldkampioen allesbehalve verslagen is.

Webber verwacht dat Verstappen de rest van zijn carrière de vruchten zal plukken van zijn legendarische zege. "Dit is vooral een waardevolle overwinning omdat het mentaal zo'n loodzware race is."

Verstappens grootste tegenstander was na het wegvallen van de Monegask de lengte van de race. "Het is moeilijk 78 ronden geconcentreerd te blijven. Eén foutje en je race is om zeep." Vooral na de bandenwissel was Verstappen op zijn qui-vive. "De harde banden zijn niet echt lekker hier, zeker niet in de eerste rondjes. Dat was oppassen."

Verstappens zegetocht oogde eenvoudig, maar dat is volgens de 23-jarige Nederlander een vertekend beeld. "De plek waar ik moest starten was niet fijn. Er is daar weinig grip. Na de eerste bocht kon ik de race controleren en was het vooral een kwestie van de banden heel houden."

Verstappen boekte zijn twaalfde Formule 1-zege, maar stond voor het eerst op het podium in het prinsdom. Ondanks de magere resultaten uit het verleden wist hij dat het circuit hem lag. "Ik was hier eigenlijk altijd snel, maar ben gewoon te vaak gecrashed", concludeerde hij na afloop.

Dat hij nu leider in het WK is, maakt Verstappen niet nerveus. Het boeit hem zelfs amper. "Als ik in december op die plek sta. Dán ben ik blij." De Red Bull-coureur rekent zich na zijn tweede zege van het seizoen nog niet rijk.

"Deze GP wijkt af. Op een normaal circuit is Mercedes gewoon weer het te kloppen team, maar ik verwacht dat we overal competitief zijn. Het is fijn dat we hebben teruggeslagen. We hebben als team minder fouten gemaakt dan Mercedes. Dat telt. We moeten zorgen dat dat zo blijft."

Hamilton: 'Een flutweekend'

Hamiltons race-analyse was kort en krachtig. "Een flutweekend. We hebben collectief gefaald. De wanprestatie is op geen enkele manier te rechtvaardigen." De wereldkampioen had het aan de stok met zijn Pirelli's.

"We kregen de banden niet op temperatuur en dan vreet je ze op. Bovendien is mijn auto een stuk langer dan die van Max. Dat is met al dat gekronkel een nadeel. Alsof ik een bus bestuurde."