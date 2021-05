Plofkraak pal over de grens in Duitsland richt ravage aan

De criminelen sloegen rond 01.15 uur toe bij een pinautomaat in het Duitse Herzogenrath, vlak bij de grens en de Nieuwstraat in Kerkrade, meldt 1Limburg . De daders vluchtten op een scooter richting Nederland, aldus getuigen. Het is onduidelijk of zij iets hebben buitgemaakt.

Op de grens van Nederland en Duitsland hebben onbekenden een ravage aangericht met een plofkraak op een geldautomaat. Op foto's is te zien dat de zijkant van het pand waarin de geldautomaat zat, deels is weggeslagen. Rond het gebouw liggen brokstukken.

De geldautomaten in de grensregio zijn een geliefd doelwit voor criminelen. In de nacht van 11 op 12 april waren er zelfs drie plofkraken in een nacht, waaronder een op een automaat in Herzogenrath. Ook op 17 maart werden in een nacht drie geldautomaten opgeblazen in de grensregio. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Eerder was een groep criminelen uit Nederland betrokken bij plofkraken in Duitsland. Zij stalen snelle Audi's, reden daarmee naar de grensregio, bliezen een geldautomaat op en reden snel weg met de buit. Het is onduidelijk of die bende nu weer actief is.