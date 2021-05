Wekdienst 24/5: Voorbereiding Nederlands elftal EK begint • Daklozen gevaccineerd

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dak- en thuislozen worden deze week ingeënt tegen het coronavirus. GGD-medewerkers en artsen gaan langs bij opvanglocaties. Waarschijnlijk ontvangen deze week de eerste 10.000 daklozen een prik.

En een EU-top in Brussel. De EU-leiders komen bij elkaar voor een top waar Rusland, het Verenigd Koninkrijk en het Midden-Oosten, het klimaat en de coronapandemie worden besproken.

De voorbereiding op het EK begint voor het Nederlands elftal. Spelers die geen clubverplichtingen meer hebben trainen deels samen met met de selectie van Jong Oranje.

Wat heb je gemist?

Het was feest in Nijmegen na de promotie van NEC. Buiten bij het Goffertstadion verzamelden zich duizenden dolgelukkige fans om de spelers die teruggekeerden uit Breda te onthalen met vuurwerk en gezang.

Een officiële huldiging zou vanwege het coronavirus niet mogelijk zijn, zo werd vooraf door de club en de gemeente Nijmegen gecommuniceerd. Maar de taferelen rondom het stadion hadden behoorlijk veel weg van een huldiging.

De fans, die al snel na de beslissende zege op NAC samenkwamen bij het stadion, moesten uren wachten op de spelersbus. Eenmaal aangekomen werden de spelers onder luid gejuich op een speciaal opgebouwd podium voor de hoofdingang gehuldigd.

Burgemeester Bruls van Nijmegen besloot niet in te grijpen: "We laten de supporters op een plezierige manier uitrazen. Mensen zoeken elkaar toch op. Het is iedereen even gegund", zei hij over het feest. Rond 00.00 uur was het afgelopen, toen de spelers naar binnen vertrokken.

Ander nieuws uit de nacht: