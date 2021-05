VS raadt reizen naar Japan af • 'Groepsimmuniteit in Malta bereikt'

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus zegt dat er voor zover bekend nog geen varianten van het coronavirus zijn opgedoken die de werking van vaccins "significant" verminderen. Maar de Ethiopische topman waarschuwde op de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO, die vanwege het coronavirus online wordt gehouden, wel dat er geen zekerheid is dat dit zo blijft.

"We moeten heel duidelijk zijn: de coronapandemie is niet voorbij, dat is pas het geval als de overdracht van het virus in alle landen onder controle is." Volgens hem kan elk land meer doen in de bestrijding van het coronavirus, zoals het in kaart brengen van het virus, testen, zorgen voor voldoende beschermingsmaterialen en het bestrijden van desinformatie.

De WHO-topman deed opnieuw de oproep aan rijke landen om meer vaccins te delen met arme landen. "Landen die nu kinderen inenten en andere groepen die weinig risico lopen, doen dat ten koste van zorgmedewerkers en hoogrisicogroepen in andere landen", stelde hij.