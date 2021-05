VS raadt reizen naar Japan af • Aruba heft avondklok na 5 maanden op

Een echtpaar uit India heeft een vliegtuig gecharterd om de coronaregels voor bruiloften te omzeilen. In hun thuisstaat Tamil Nadu mogen maximaal vijftig gasten de bruiloft bezoeken, maar in het gecharterde vliegtuig was plaats voor ruim 160 mensen. Op beelden is te zien dat het huwelijkspaar en hun gasten dicht op elkaar staan, zonder een mondkapje te dragen.

De verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij overweegt stappen tegen het stel te nemen. Ook de luchtvaartautoriteit van India heeft een onderzoek ingesteld, melden Indiase media.