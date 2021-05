Dak- en thuislozen kunnen vanaf vandaag prik halen • Meer dan 300.000 doden in India

Drie medewerkers van het virologisch instituut van de Chinese stad Wuhan waren volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal eind november 2019 zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moesten. De krant baseert zich op een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens de krant kan het rapport leiden tot een bredere roep om een onderzoek naar de vraag of het coronavirus afkomstig is uit het laboratorium in de miljoenenstad.

Viroloog Marion Koopmans was lid van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat onderzoek deed in Wuhan. "Dit verhaal komt de hele tijd op", vertelt ze. "Maar het is een welles-nietesstrijd tussen China en Amerika. Zolang de Amerikaanse inlichtingendiensten hun informatie niet met ons delen is het voor ons niet te beoordelen." Het team van Koopmans vroeg de diensten meerdere keren om informatie, maar kreeg steeds geen antwoord. "China zegt op zijn beurt weer dat al het labpersoneel is getest en dat niemand antistoffen heeft."

Koopman zegt dat zij met haar team in China geen aanwijzingen heeft gevonden dat het virus vanuit het lab naar buiten is gekomen. Meer kunnen ze als wetenschappers niet doen. "Zolang we die geheime informatie van de Amerikanen niet in kunnen zien, komen we ook niet verder. De verschillende overheden zouden Amerika hierop aan kunnen spreken, wellicht dat de informatie op die manier nog gedeeld zal worden."