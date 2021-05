Aantal nieuwe gevallen VS laagste in jaar • Meer dan 300.000 doden in India

Het aantal nieuwe coronagevallen in de VS is naar het laagste niveau gezakt sinds juni vorig jaar. Het daggemiddelde over de afgelopen week zakte onder de 30.000 nieuwe besmettingen, zegt het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM.

In de afgelopen twee weken nam het aantal besmettingen met bijna 40 procent af. Het aantal doden nam in die periode met 14 procent af. De daling heeft alles te maken met de vaccinatiecampagne in de VS. 60 procent van de volwassenen heeft minstens één prik gehad, de helft is volledig gevaccineerd.

Toch wil de Amerikaanse regering de vaccinatiegraad verder omhoog krijgen. In verschillende staten heeft maar een beperkt deel van de bevolking zich laten inenten, voornamelijk in het zuiden.