VS stelt sancties in tegen betrokken partijen bij oorlog in Tigray

In februari probeerde Blinken de partijen ook te bewegen tot een oplossing, maar toen hield hij het bij het uitspreken van zijn zorgen. Nu neemt de VS voor het eerst ook concrete maatregelen om de druk op te bouwen. Blinken roept andere overheden op hetzelfde te doen.

De partijen die betrokken zijn bij de oorlog in de Ethiopische regio Tigray doen niet genoeg om het geweld te stoppen en daarom legt de VS hun nu sancties op, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in een verklaring . Huidige of voormalige regeringsfunctionarissen van Ethiopië, Eritrea en Tigray die de VS verantwoordelijk acht voor het conflict kunnen geen visum meer krijgen voor de VS.

Er is sinds november een oorlog gaande in Tigray, een regio in Noord-Ethiopië die grenst aan Eritrea. Premier Abiy Ahmed liet zijn leger de regio binnenvallen, om een eind te maken aan een opstand van het Tigray People's Liberation Front (TPLF), dat voor Abiy jarenlang de macht had in Ethiopië.

Ook Eritrea raakte bij het conflict betrokken omdat het TPLF raketten afschoot op het buurland. Het TPLF was tegen de vrede die premier Abiy sloot met Eritrea in 2019. De Eritrese troepen hebben zich, in tegenstelling tot wat eerder is afgesproken, nog niet teruggetrokken.

Volgens de Verenigde Naties hebben mogelijk alle partijen oorlogsmisdaden gepleegd. Zo zouden Ethiopië, Eritrea en het TPLF zich schuldig hebben gemaakt aan etnische zuiveringen en massamoorden. Honderdduizenden Tigreeërs zijn door het geweld op de vlucht geslagen. Er zijn duizenden doden gevallen.