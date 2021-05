Sprintduo 'Kromo' & De Boer toont aan dat er meerdere wegen naar Tokio leiden

De ander, de 29-jarige De Boer, is over twee maanden in Japan misschien wel de meest opmerkelijke verschijning in de Nederlandse zwemploeg. Zijn debuut op de Spelen wordt één groot avontuur. Hij heeft het er graag voor over om vakantiedagen op te nemen teneinde de reis naar het Land van de Rijzende Zon te kunnen aanvaarden.

Daar zal 'Kromo', getuige de adelbrieven die ze in Hongarije overlegde, het eerst en vooral van de 50 vrij moeten hebben, het nummer waarop ze in 2012 in Londen al eens het genoegen beleefde als eerste aan te tikken.

Ranomi Kromowidjojo en Thom de Boer kleurden in Boedapest de slotdag van de Europese titelstrijd. Generatiegenoten zijn het en - op de pure liefde voor het sprinten na - zo'n beetje in alle opzichten elkaars tegenpolen.

Een drievoudig olympisch kampioene die van en voor het zwemmen leeft en een financieel analist bij een vastgoedinvesteerder die veertig uur per week op kantoor zit en in zijn schaarse vrije uren in het water ligt.

Werk en topsport lopen in het leven van de Amsterdammer ogenschijnlijk naadloos in elkaar over. Deze week bood zijn werkgever, Rockfield Real Estate, hem de gelegenheid vanuit huis te werken. Dat 'huis' bleek niet zijn woonruimte in het Amsterdamse Nieuw-West te zijn, maar een kamer in het hotel in Boedapest waar de zwemploeg tijdens de Europese titelstrijd verbleef.

Tussen de trainingen en wedstrijden door zette hij zich halve middagen achter zijn laptop om lopende werkzaamheden af te ronden. "Dat doe ik vaker, ik voel me er lekker bij. Het komt mijn zwemmen ten goede."

De Dolfijn

De Boer, die traint bij de Amsterdamse vereniging De Dolfijn, combineerde in de uren dat hij niet in het water lag het nuttige met het aangename. "Ik heb er voor mijn gevoel geen last van. Zo blijf je tenminste bezig."

Maar misschien, zo leerde vooral de vierde plaats op de 50 vrij hem, doet hij er de komende maanden toch verstandig aan werk en sport iets meer te scheiden. "De tijden waarmee je op dit EK op het podium komt kan ik ook zwemmen", concludeerde hij. "Toch is het 'm dit toernooi vaak net niet."