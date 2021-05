Botman en Lille stunten en onttronen de sterren van PSG als Frans kampioen

Opnieuw was de geslepen Burak Yilmaz belangrijk voor Lille. De 35-jarige Turkse spits, onlangs nog goed voor een hattrick tegen het Nederlands elftal , maakte vlak voor rust de 2-0 uit een strafschop. Zijn zestiende doelpunt in 27 competitieduels voor Lille.

De opdracht voor Lille was voorafgaand aan de laatste speelronde duidelijk: bij winst op nummer veertien Angers was de titel een feit en hoefde het niet te kijken wat concurrent PSG zou doen bij Brest.

De voetballers van Lille hebben voor een stunt gezorgd door het sterrenensemble van Paris Saint-Germain te onttronen als kampioen van Frankrijk. Een 2-1 zege bij Angers was genoeg om PSG op één punt te houden en zo voor de vierde keer de landstitel binnen te slepen.

Kort na zijn sterke start waren we op bezoek bij Botman in Frankrijk.

Bij Lille, dat in de knock-outfase van de Europa League twee keer aan de kant werd gezet door Ajax, was Sven Botman de verrassing van dit seizoen. Hij kwam van de zomer voor acht miljoen over van de Amsterdamse club, zonder ooit een minuut in het eerste van Ajax te hebben gespeeld.

In de tweede minuut van de blessuretijd maakte Angers nog de aansluitingstreffer, maar al snel werd er afgefloten.

In Frankrijk kreeg de fysiek sterke verdediger meteen een basisplaats, maakte hij direct indruk en werd hij al snel gelinkt aan een transfer naar de Europese top. Ook in de kampioenswedstrijd tegen Angers maakte hij de negentig minuten vol. Hij mag zich gaan melden bij Jong Oranje.

Het is voor Lille de eerste titel in tien jaar. In 2011 leidde Eden Hazard de ploeg nog naar het kampioenschap.

Depay neemt afscheid met nederlaag

Lange tijd deed Olympique Lyon ook bovenin mee om de titel, maar voor het elftal van Memphis Depay was de derde plaats, en daarmee een Champions League-ticket, nog het hoogst haalbare. Daarvoor moest Lyon op de laatste speeldag AS Monaco voorbij.

Dat lukte niet. In eigen huis werd er met 2-3 verloren van Nice. Depay was bij de twee goals voor Lyon wel goed voor de assist. Bij Nice maakte oud-Ajacied Kasper Dolberg de openingsgoal. Lyon eindigt als vierde en gaat volgend jaar de Europa League in.

Aanvoerder Depay heeft zijn laatste duel voor Lyon gespeeld. Zijn contract loopt af, waardoor hij transfervrij vertrekt. De Oranje-aanvaller wordt al maanden in verband gebracht met FC Barcelona. Op Twitter nam hij afscheid van de Franse fans.