Raadslid Dronten biedt illegaal onderdak aan arbeidsmigranten

Een boerin tevens raadslid in Dronten biedt illegaal onderdak aan arbeidsmigranten. De werknemers wonen in caravans die in een grote schuur zijn gestald, terwijl daar geen vergunning voor is.

CDA-raadslid Brenda Berghorst stelde recent nog vanuit de gemeenteraad nieuwe regels op om de leefomstandigheden van die groep te verbeteren.

Het raadslid runt sinds maart dit jaar een uitzendbureau dat een aantal buitenlandse werknemers aan werk helpt. Volgens Berghorst wonen zes van de arbeidsmigranten tijdelijk in de schuur vanwege de coronacrisis. De normale woonruimte van de werknemers zou te klein zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

In een reactie aan Omroep Flevoland zegt Berghorst dat ze snapt dat de illegale huisvesting op gespannen voet staat met haar werk als raadslid en de aandacht die de lokale CDA-afdeling vraagt voor betere leefomstandigheden voor arbeidsmigranten. Maar volgens haar had ze door de corona-uitbraak geen keus. "Het werk moet worden gedaan en de werknemers moeten ergens wonen."

Geen vergunning

Het raadslid heeft geen vergunning aangevraagd, omdat de procedure haar te lang duurt. Wel zegt ze dat voor de veiligheid brandblussers staan bij de caravans.

Bij de gemeente Dronten is een klacht ingediend, al is onduidelijk wie dat heeft gedaan. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er zo snel mogelijk controles komen. Mogelijk wordt er dan juridische actie ondernomen tegen de illegale huisvesting. Voldoet de woonsituatie wel aan de eisen, dan moet in ieder geval een vergunning worden aangevraagd.