Klaver derde op 400 meter bij Diamond League, Schippers vierde in Boston

Lieke Klaver is in Gateshead, bij de eerste Diamond League-wedstrijd van het seizoen, derde geworden op de 400 meter. De 22-jarige atlete liep in Engeland een tijd van 52,03. Lisanne de Witte eindigde met 53,42 op de zevende plaats.

Klaver liep afgelopen september haar persoonlijk record op de 400 meter outdoor. In Rome finishte ze toen in een tijd van 50,98. Gure weersomstandigheden maakten dat soort tijden zondagavond in Gateshead onhaalbaar. In Gateshead was het 12 graden, regende het continu en werden er windsnelheden gemeten van meer dan vier meter per seconde. Amerikanen sneller dan Schippers Ook Dafne Schippers kwam zondagavond in actie. Bij internationale wedstrijden in Boston liep ze haar eerste 100 meter van het seizoen. De Utrechtse liep een tijd van 11,38 en gaf daarmee flink toe op de Amerikaanse Aleia Hobbs, die de race won in 11.05. Ook de tweede en derde plek werden opgeëist door Amerikaanse atletes.

Dina Asher-Smith, Sha'Carri Richardson, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Marie Josée Ta Lou zijn concurrentes van Schippers voor olympische medailles. Zij kwamen in actie op de 100 meter bij de Diamond League in Gateshead. De Nederlandse zussen Zoë en Naomi Sedney wisten zich niet voor de finale te plaatsen. In de finale troefde Europees kampioene Asher-Smith het jonge Amerikaanse talent Richardson af: 11,35 om 11,44, bij een tegenwind van 3,1 meter per seconde.

Een uurtje na haar optreden op de 100 meter liep Zoë Sedney de 100 meter horden. Ook tijdens dat onderdeel was de windsnelheid bijna vier meter per seconde. De Nederlandse eindigde als zesde. De race werd gewonnen door de Britse Cindy Semberwerd. Foppen wordt elfde Op de 5.000 meter wist Mike Foppen zich net niet in de top-10 te lopen. De atleet werd elfde met een tijd van 13.27,33. Het onderdeel werd gewonnen door de Spanjaard Mohamed Katir, die in een mooie eindsprint de Keniaan Nicholas Kimeli met 0,59 voor bleef.