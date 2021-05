Duizenden NEC-fans vieren promotie, ME moet ingrijpen in Breda

Een officiële huldiging is vanwege het coronavirus niet mogelijk, maar dat mag de pret voor de fans niet drukken. Ze zingen en springen erop los, is te zien op een video van De Gelderlander. Even bestaat de anderhalve meter afstand niet meer.

Vier seizoenen lang moesten de supporters uit Nijmegen het doen met voetbal uit de eerste divisie. Dankzij winst op NAC in de finale van de play-offs komt daar verandering in. NEC had het erg lastig in Breda, maar wist door een doelpunt vlak voor tijd met 2-1 te winnen.

Extra motivatie na NAC-uitspraken

"We hebben op het juiste moment gepiekt", was dan ook de conclusie van aanvoerder Rens van Eijden. De verdediger liet weten dat zijn team extra gemotiveerd was na uitspraken uit het kamp van NAC nadat de Brabanders in de halve finale FC Emmen hadden verslagen.

Vanuit NAC werd toen gezegd dat men de 'moeilijkste wedstrijd al had gehad'. "Die uitspraken zijn wel in onze groepsapp rondgegaan", gaf de 33-jarige Van Eijden toe. "Wij hebben het niet nodig om ons in de media te profileren", sneerde de oud-speler van AZ.