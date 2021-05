Station Brussel-Noord tijdelijk ontruimd na melding over voorvluchtige Conings

Het station Brussel-Noord is vanavond een uur lang ontruimd geweest, nadat een reiziger dacht de voortvluchtige militair Jürgen Conings te hebben gezien. Het uitkammen van het station heeft uiteindelijk niks opgeleverd, zegt een woordvoerder van de Belgische spoorwegen NMBS tegen Het Nieuwsblad.

Beroepsmilitair Conings is sinds dinsdag op de vlucht voor politie, het leger en speciale eenheden. Hij wordt gezocht in verband met het bedreigen van onder meer de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst. Uit de kazerne waar Conings werkte, wist hij maandagavond een groot arsenaal wapens te halen. Sindsdien is hij spoorloos.

Klopjacht

Dinsdag werd Conings' auto gevonden, met daarin vier raketwerpers en munitie, in een natuurgebied bij de grens met Nederlands Limburg. Een dag later werd duidelijk dat hij zijn auto had voorzien van een boobytrap.

In een afscheidsbrief suggereerde Conings dat hij de wapens opnam tegen virologen als Van Ranst en de Belgische overheid. Daarop ontstond in België een klopjacht naar de militair, wiens naam ook op de terroristenlijst van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) staat. Dat orgaan monitort terroristische en extremistische dreigingen.

Oproepen aan Conings

Vanavond deed federaal procureur Frédéric Van Leeuw, in Nederland vergelijkbaar met een officier van justitie, in het VRT-journaal een oproep aan Conings om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. "Ook roepen wij de bevolking op om rustig te blijven", aldus Van Leeuwen.

Ook Conings vriendin verzocht hem eerder in een videoboodschap geen geweld te gebruiken. "Jürgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt", zei ze.