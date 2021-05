EU-leiders veroordelen 'ongekende kaping vliegtuig door Wit-Rusland'

Oppositieleden in Wit-Rusland spreken van een ongekende aantasting van het internationale luchtruim. De "bizarre actie" van de Wit-Russische president Loekasjenko heeft volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Raab serieuze consequenties.

"Het kapen van een passagiersvliegtuig is een ongekende daad van staatsterrorisme", schrijft de Poolse premier Morawiecki op Twitter. Hij wil dat het incident wordt besproken op een EU-top. Ook stelt hij extra sancties tegen Wit-Rusland voor, waaronder een vliegverbod voor Wit-Russische vliegmaatschappijen.

Het Ryanair-vliegtuig, waarin de oud-hoofdredacteur van het Telegramkanaal Nexta zat, was onderweg van Athene naar Vilnius, twee EU-hoofdsteden. Het werd vanmiddag door de Wit-Russische autoriteiten onder valse voorwendselen omgeleid naar Minsk. Daar werd Protasevitsj gearresteerd; hij werd al langer door de Wit-Russische autoriteiten gezocht.

Eenmaal geland werd er volgens Ryanair niks verdachts gevonden. Later werd duidelijk dat de vlucht door de autoriteiten tot landen was gedwongen op basis van een valse bommelding. De vliegmaatschappij zegt nationale en Europese autoriteiten op de hoogte te hebben gesteld van de "onrechtmatige vertraging".

De Ryanair-vlucht was vanuit Athene onderweg naar Vilnius, toen de bemanning van het toestel door Wit-Rusland gesommeerd werd om te landen in Minsk. Als reden werd een mogelijke veiligheidsdreiging opgegeven. Het vliegtuig werd door een Wit-Russisch gevechtsvliegtuig naar het vliegveld geëscorteerd. Daartoe gaf president Loekasjenko zelf opdracht, volgens het Wit-Russische persbureau BelTA.

In het vliegtuig zaten ruim 100 passagiers. "Ik krijg de doodstraf", zei Protasevitsj vlak voordat hij werd opgepakt tegen een medereiziger, schrijft de Litouwse nieuwssite Delfi. Het is onbekend waar de journalist naartoe is gebracht.

Sinds november vorig jaar staat Roman Protasevitsj op een lijst van de Wit-Russische KGB als persoon die 'betrokken is bij terroristische activiteiten'. Hij wordt beschuldigd van het organiseren van demonstraties en rellen in Minsk, en tot het aanzetten tot vijandigheden tegen de autoriteiten en de politie. Protasevitsj hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd omdat hij op die lijst van 'terroristen' staat. Nexta speelde een grote rol bij het organiseren van de demonstraties.