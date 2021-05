Inwoners Broek in Waterland halen geld op voor agenten die overvallers arresteerden

Een inwoner van het dorp Broek in Waterland heeft een crowdfundingsactie opgestart voor de politie. De man wil de agenten die afgelopen week in het dorp verdachten van een overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord hebben aangehouden een hart onder de riem steken.

"De vraag 'wat als' komt bij mij steeds terug. Wat als alles een half uur eerder was gebeurd in een dorp vol fietsende kinderen, wat als het niet geregend had en de Volgermeer vol met natuurliefhebbers had gelopen? Wat als de politie niet heldhaftig had opgetreden?", schrijft initiatiefnemer Nick Schallies op de pagina van de crowdfunding.

Schallies zette deze middag de actie op. Het streefbedrag was 100 euro, voor een boeketje bloemen of een etentje. Inmiddels is er al 2400 euro opgehaald.

Woensdag pleegde een groep zwaargewapende daders een overval op het waardetransport bij het bedrijf Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Dat ging met veel machtsvertoon gepaard. Een dader die op de uitkijk stond, schoot een aantal malen met een automatisch wapen in de lucht, terwijl er auto's en fietsers voorbijkwamen. Een omwonende filmde dat allemaal.

Na het inladen gingen de daders er in meerdere auto's vandoor. Twee auto's reden over de provinciale weg naar Broek in Waterland en werden achtervolgd door een groot aantal politieauto's. In Broek in Waterland werden uiteindelijk vier verdachten in een weiland aangehouden. Een vijfde verdachte overleed ter plekke. Vermoedelijk werd hij geraakt door een politiekogel. Later werd nog een zesde verdachte aangehouden. De buit werd later gevonden in een van de vluchtauto's.

Zo zag dat eruit: