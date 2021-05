EBU: uitslag Songfestival geldig, ondanks probleem Nederlandse stemmen

Een deel van de Nederlandse Songfestivalstemmen is vanwege een probleem bij een Nederlandse provider niet op tijd binnengekomen. Dat laat de European Broadcasting Union (EBU) weten, die verantwoordelijk is voor het stemproces.

Gisteravond en vanochtend regende het klachten van Nederlanders die hadden gestemd op een Songfestivalnummer, maar 's nachts of 's ochtends via sms de mededeling kregen dat hun stem te laat was verstuurd. In het bericht stond dat de voting al was afgelopen.

'Geen controle'

De EBU zegt dat de stemmen vanwege het probleem bij de provider niet op tijd zijn verwerkt en verstuurd. "Het spijt ons voor de eventuele teleurstelling die dit heeft veroorzaakt, maar de EBU had daar geen controle over." De EBU maakte niet bekend om welke provider en om hoeveel stemmen het gaat.

Ondanks het probleem in Nederland is de uitkomst van de stemming geldig, meldt de EBU. "Alleen stemmen die op tijd zijn binnengekomen, hebben we kunnen meenemen", staat in een verklaring.