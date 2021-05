NEC verslaat NAC in slotfase en keert na vier jaar terug in de eredivisie

Na een afwezigheid van vier jaar keert NEC terug in de eredivisie. In een spannende finale van de play-offs werd NAC Breda verslagen na een prachtig doelpunt van Jonathan Okita in de 89ste minuut: 2-1.

NEC kwam op voorsprong in Breda, maar werd daarna flink teruggedrongen. Twintig minuten voor tijd maakte NAC, gesteund door 2.500 fans in het Rat Verlegh Stadion, de verdiende gelijkmaker.

NEC leek rijp voor de slacht, maar dankzij de buitenkant van de rechtervoet van Okita mag de club uit Nijmegen zich weer eredivisionist noemen.