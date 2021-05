Champions League-ticket voor Liverpool; vertrekkende Wijnaldum krijgt erehaag

De laatste twee Champions League-tickets die in Engeland nog verdeeld moesten worden gaan naar Liverpool en Chelsea. Zij mogen naast kampioen Manchester City en nummer twee Manchester United volgend jaar in actie komen in het miljoenenbal.

Liverpool versloeg Crystal Palace op de slotdag van de Premier League met 2-0 en Chelsea kon ondanks een 2-1 nederlaag tegen Aston Villa opgelucht ademhalen.

Leicester City werd door een 4-2 nederlaag tegen Tottenham Hotspur het kind van de rekening. De ploeg die dit seizoen lang in de topvier bivakkeerde moet genoegen nemen met een vijfde plek een een ticket voor de Europa League.