NASA telt af naar lancering Marsrover Perseverance

Na jaren voorbereiding gaat vanmiddag de nieuwe rover Perseverance van NASA op weg naar Mars. De lancering is gepland om 13.50 uur Nederlandse tijd.

Het kan heel goed meteen vandaag al lukken, want er is tachtig procent kans op goede weersomstandigheden. De onbemande NASA-rover heeft daarna een reis van ruim zes maanden voor de boeg en moet op 18 februari volgend jaar landen in de krater Jezero, om daar op zoek te gaan naar bodemmonsters om terug te brengen naar de aarde.

Als het vanwege de weersomstandigheden of door technische problemen op dat tijdstip niet direct lukt, is er een lanceervenster van twee uur waarbinnen de krachtige Atlas V-raket met de robotwagen alsnog kan opstijgen. Mocht dat ook niet lukken, dan is er tot 15 augustus iedere dag een nieuwe poging mogelijk.

Ruim elf minuten na de lancering vanaf Cape Canaveral Airforce Station in Florida komt het bovenste deel van de raket met de rover in een baan om de aarde. Als de raket boven Zuid-Afrika is, wordt de motor van de bovenste rakettrap opnieuw aangezet om het ruimtevaartuig genoeg snelheid te geven om aan de zwaartekracht te ontsnappen.

Het ruimtevaartuig met de rover komt na ongeveer een uur na de lancering los van de Centaur-rakettrap om te beginnen aan zijn maandenlange reis. Na aankomst bij Mars volgt de voor de vluchtleiding zenuwslopende landing. Zeven minuten lang is er geen radiocontact - de beruchte 'seven minutes of terror'. Uiteindelijk wordt Perseverance aan een vliegende kraan naar het Marsoppervlak getakeld. Bij de landing van Perseverance' voorganger, de rover Curiosity, verliep dat vlekkeloos.

Na een succesvolle landing zal Perseverance de komende jaren de bodem van de 45 kilometer wijde krater Jezero onderzoeken en bodemmonsters verzamelen. In de krater was ooit een meer en een rivierdelta te vinden. Volgens onderzoekers was het een van de meest leefbare plekken op de planeet voor mogelijk microscopisch leven op de planeet.