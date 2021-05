Kromowidjojo wint ook EK-goud op 50 vlinder, net geen medaille De Boer

Op haar laatste individuele race voor de Olympische Spelen heeft Ranomi Kromowidjojo zich verzekerd van het Europese goud op de 50 meter vlinderslag. Op het sprintnummer, dat niet op de olympische kalender staat, tikte 'Kromo' aan in 25,30.

Maaike de Waard finishte als vijfde (25,76).

Het was de tweede gouden EK-medaille die de 30-jarige Kromowidjojo in Boedapest veroverde. Eerder was ze in 23,97 ook al de snelste op de 50 vrij, het onderdeel waarop ze tijdens de Spelen van 2012 in Londen goud won.

Daarnaast had ze op Hongaarse bodem als startzwemster een aandeel in de zilveren medaille op de 4x100 vrij.

Het was de pas de tweede maal in haar carrière dat de vrijeslagspecialiste op de Europese titelstrijd uitkwam op de 50 vlinder, een 'bijnummer'. Tijdens haar eerste EK, in 2006 in het onoverdekte bad van Boedapest, strandde ze op 15-jarige leeftijd in de series als 25e.

De Boer komt 0,07 seconde tekort

Bij de mannen greep Thom de Boer op de 50 meter vrije slag naast een medaille: hij finishte als vierde. De zwemmer van de Amsterdamse vereniging De Dolfijn tikte aan in 21,80. Het goud ging naar de Fin Ari-Pekka Luikkonen (21,61).

De Boer kwam 0,07 seconde tekort voor een bronzen medaille.