Shell lijdt 15,4 miljard euro verlies in tweede kwartaal door coronacrisis

Shell is hard getroffen door de coronacrisis: de energiereus leed een nettoverlies van 15,4 miljard euro in het tweede kwartaal. Vorig jaar werd in dezelfde periode nog bijna 3 miljard euro winst gemaakt.

Door de strenge beperkingen in april en mei werd er veel minder brandstof verkocht aan de pomp. Ook in de luchtvaart viel de vraag naar kerosine weg.

Daarnaast heeft Shell veel last van de lage olieprijs. Die kelderde na het uitbreken van de pandemie en is nog altijd niet terug op het niveau van voor de crisis.

Op basis van de geschatte voorraadkosten maakte Shell wel een winst van ruim 540 miljoen euro. Analisten hadden daar juist een verlies verwacht.