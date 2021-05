Verstappen na machtsgreep in Formule 1: 'Monaco kan ook vertekend zijn'

Max Verstappen is de eerste Nederlander ooit die leider is in de WK-stand van de Formule 1. De Limburger wil na zijn zege in Monaco, waar concurrent Mercedes een modderfiguur sloeg met Lewis Hamilton en de uitgevallen Valtteri Bottas, niet te vroeg juichen.

"Na de laatste twee wedstrijden is dit top", zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. "De race van Monaco is altijd bijzonder."

Door het uitvallen van Charles Leclerc nam Verstappen de eerste startplek over. Naar eigen zeggen had hij poleposition ook op eigen kracht wel gepakt als de kwalificatie na de crash van de Monegask niet was afgebroken.