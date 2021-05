Feyenoord klopt Utrecht en haalt Europees voetbal bij afscheid Advocaat

Het doelpunt zorgde voor emoties bij Dick Advocaat op de Feyenoord-bank. De 73-jarige coach zwaait nu echt definitief af als clubtrainer. Een loopbaan die in 1981 begon bij DSVP in Pijnacker.

Luis Sinisterra eiste in de eerste helft de hoofdrol op met een fraaie individuele actie, waarbij hij Utrecht-verdediger Hidde ter Avest het bos instuurde. De afronding van de Colombiaan, met links in het dak van de goal, mocht er vervolgens ook zijn.

Feyenoord is erin geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede voorronde van de Conference League, het nieuwe Europese clubtoernooi. In de finale van de play-offs werd, onder het toeziend oog van 6.500 toeschouwers, afgerekend met FC Utrecht: 2-0.

Feyenoord haalde de rust met elf man en mocht daarmee van geluk spreken. Vijf minuten voor de pauze riskeerde Leroy Fer een rode kaart met een harde charge op Sander van de Streek, maar scheidsrechter Dennis Higler hield het bij geel.

Utrecht kon in de eerste 45 minuten amper potten breken en trainer René Hake bracht halverwege Mimoun Mahi voor Joris van Overeem. Uit een voorzet van Mahi had Gyrano Kerk de 1-1 op zijn schoen, maar doelman Justin Bijlow pareerde knap met zijn voet. Even later schoot invaller Adrián Dalmau voorlangs.

Feyenoord had het bij vlagen lastig, maar hield in de slotfase stand. Ook omdat de arbitrage geen penalty zag in contact tussen Tyrell Malacia en Dalmau in de zestien.

Pal voor tijd besliste de ingevallen Bryan Linssen het duel op aangeven van Berghuis, die er in de verhitte blessuretijd, met een opstootje, nog bijna 3-0 van maakte.