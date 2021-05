Riesebeek mist 'kans van zijn leven' en moet zege in Giro aan Campenaerts laten

De Belg Victor Campenaerts heeft in de vijftiende etappe van de Ronde van Italië zijn eerste ritzege in een grote ronde geboekt. De 29-jarige renner van Qhubeka-ASSOS versloeg zijn medevluchter Oscar Riesebeek op de streep in natte straten van Gorizia.

Riesebeek, de Nederlandse renner van Alpecin-Fenix die in de Giro zijn debuut maakt in een grote ronde, deed in de slotfase meerdere pogingen om zijn Belgische collega te lozen en kwam tekort in de sprint.