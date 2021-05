Campenaerts neemt Riesebeek 'kans van zijn leven' af en wint rit in de Giro

De Belg Victor Campenaerts heeft in de vijftiende etappe van de Ronde van Italië zijn eerste ritzege in een grote ronde geboekt. De 29-jarige renner van Qhubeka-ASSOS versloeg zijn medevluchter Oscar Riesebeek op de streep in natte straten van Gorizia.

Riesebeek, de 28-jarige Nederlandse renner van Alpecin-Fenix die in de Giro zijn debuut maakt in een grote ronde, deed in de slotfase meerdere pogingen om zijn Belgische collega te lozen en kwam tekort in de sprint.

"Dit was de kans van mijn leven. Ik maakte een fout. Of nouja, een fout... hij was ook heel sterk. Op dit moment ben ik heel teleurgesteld", reageerde Riesebeek direct na zijn tweede plaats.