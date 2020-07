Jongens komen in muistroom en worden uit zee gered bij Callantsoog

Drie jongens tussen de 10 en de 12 jaar zijn gisteravond bij Callantsoog door de plaatselijke reddingsbrigade uit zee gered. Ze waren in een muistroom terechtgekomen.

Rond 19.30 uur gingen de jongens het water in. Ze kwamen in een grote geul terecht en werden meegesleurd de zee in, tot zo'n 100 meter uit de kust.

Een strandtenteigenaar zag het gebeuren en schakelde de reddingsbrigade in. Reddingswerkers waren op dat moment met een vaaroefening bezig en konden er met een boot snel bij zijn.

"De jongens waren zeker 100 meter uit de kust. Je moest er echt naartoe zwemmen om ze beter te kunnen zien, ze bleven maar onder gaan", zegt postcommandant van de brigade Arjan van Ammers. "We hebben een jongen snel aan boord gehaald. De twee anderen konden even later op een plank boven water worden gehouden."

Geluk

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kwam ook met een boot. Op het strand wachtte ambulancepersoneel de drie op en keek ze na. De jongens hoefden niet naar het ziekenhuis en maken het naar omstandigheden goed.

Het zijn twee broertjes en een vriendje dat mee is op vakantie in eigen land. De ouders waren op het strand maar konden niets doen, zegt een woordvoerder van de reddingsbrigade.

"Het feit dat de lifeguards aan het trainen waren, daar hebben ze enorm veel geluk mee gehad. Anders zou de hulpverlening nooit zo snel op gang zijn gekomen."

De muistroming was heel intens, zegt de woordvoerder. "En dat geldt voor de komende dagen ook. Het is supergevaarlijk."

Wat is zo'n mui precies, en hoe kom je eruit?